Цхинвал, 29 августа, 2019, 11:30 — ИА Регнум. 29 августа в приграничном с Южной Осетией грузинском населенном пункте Эргнети состоится встреча в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Об этом сообщает ИА «Рес».

South-ossetia.info Встреча в рамках МПРИ 28 сентября 2016 года

По словам полпреда президента по вопросам постконфликтного урегулирования Мурата Джиоева, представители Южной Осетии намерены требовать незамедлительного вывода всех вооруженных формирований Грузии с приграничной территории и прекращения там строительных работ.

Напомним, 28 августа МИД расценил предпринимаемые со стороны Грузии действия как выражение прямой угрозы в адрес народа Южной Осетии и заявил, что в случае дальнейшей эскалации напряжения и осложнения обстановки будут предприняты контрмеры по защите территориальной целостности и обеспечению безопасности граждан Южной Осетии.

На встречах МПРИ изучаются вопросы безопасности на государственной границе между Южной Осетией и Грузией. Встречи проходят при участии представителей Южной Осетии, России и Грузии, а также представителей ОБСЕ и МНЕС.