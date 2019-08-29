Лозанна, Швейцария, 29 августа, 2019, 11:17 — ИА Регнум. Чемпионка Европы 2014 года по спортивной гимнастке Мария Харенкова из России перешла в сборную Грузию. Об этом сообщили в Международной федерации гимнастики (FIG).

(сс) Pierre-Yves Beaudouin Мария Харенкова

Отмечается, что решение о смене спортивного гражданства российской спортсменки было принято 21−22 августа на заседании исполнительного комитета FIG.

Отметим, 20-летняя Мария Харенкова является бронзовой призером чемпионата мира 2014 года по спортивной гимнастике в командных соревнованиях. Гимнастка выступала в составе сборной России. Кроме того, Харкенкова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы в 2015 году.