Японский истребитель F-15 аварийно приземлился на Окинаве
Токио, 29 августа, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Аварийная посадка истребителя F-15 воздушных Сил самообороны Японии совершена на базе ВВС США на острове Окинава. Об этом сообщает 29 августа агентство Kyodo.
Самолёт приземлился на американской базе Кадена, управлял им один пилот. Инцидент произошел из-за проблем со складыванием шасси после того, как F-15 поднялся в воздух в городе Наха.
Пострадавших нет.
Как сообщало ИА REGNUM, разного рода авиационные происшествия — не редкость в Японии, зачастую они связаны с находящейся здесь американской техникой. В июне при посадке в префектуре Токио у военного вертолета Bell UH-1 отвалился хвост. Находившиеся на борту люди не пострадали.
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