Токио, 29 августа, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Аварийная посадка истребителя F-15 воздушных Сил самообороны Японии совершена на базе ВВС США на острове Окинава. Об этом сообщает 29 августа агентство Kyodo.

Centcom.mil Истребитель F-15

Самолёт приземлился на американской базе Кадена, управлял им один пилот. Инцидент произошел из-за проблем со складыванием шасси после того, как F-15 поднялся в воздух в городе Наха.

Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, разного рода авиационные происшествия — не редкость в Японии, зачастую они связаны с находящейся здесь американской техникой. В июне при посадке в префектуре Токио у военного вертолета Bell UH-1 отвалился хвост. Находившиеся на борту люди не пострадали.

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