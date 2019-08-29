Вашингтон, 29 августа, 2019, 10:52 — ИА Регнум. Сообщения о возможном пересмотре американской военной помощи Украине — один из признаков возможного движения к стабилизации ситуации в Донбассе, отметил обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в четверг, 29 августа, комментируя информацию о решении Дональда Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Ранее Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщил о поручении президента США пересмотреть программу оказания военной помощи Украине объемом 250 млн долларов (в 2019 году). По этим данным, Трамп хочет убедиться, действительно ли средства (в настоящий момент по его решению замороженные) тратятся в соответствии с интересами США.

«В ситуации вокруг конфликта на Юго-Востоке Украины происходят интересные процессы.

Помимо информации о возможном пересмотре американской военной помощи Киеву, здесь также и публичные выступления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости выстраивания нормальных отношений с Россией, и желание президента США Дональда Трампа вернуть Москву в «Большую восьмёрку».

Стоит отметить и активизацию тематики обмена заключёнными между Россией и Украиной.

Все эти признаки могут указывать на то, что между Киевом и Москвой идут какие-то переговоры, если не об окончательном урегулировании конфликта, то о какой-то его стабилизации», — отметил Леонид Нерсисян.