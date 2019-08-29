Омск, 29 августа, 2019, 10:47 — ИА Регнум. В Омской области 30 августа ожидаются сильный ветер и дождь. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном главке МЧС, ссылаясь на информацию Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Bru-nO Дождь

Уточняется, что в отдельных районах Омской области ожидаются порывы ветра до 22 м/с. Также возможны гроза и сильный дождь. Спасатели просят жителей соблюдать осторожность.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о непогоде также предупредили жителей Томской области.

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