Киров, 29 августа, 2019, 10:45 — ИА Регнум. В администрации Кирова прокомментировали слухи о резком росте стоимости проезда в общественном транспорте в связи с новой схемой транспортного обслуживания. В мэрии заявляют, что цены за билет не менялись три года при удорожании топлива. И по данному вопросу проводятся «консультации со специалистами».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проезд в общественном транспорте

На брифинге речь шла о проекте новой схемы городских маршрутов, которую представил Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта. По словам главы администрации Кирова Ильи Шульгина, решения в части данного проекта не приняты, документ вынесен на депутатские слушания.

Говоря о возможном увеличении проезда, сити-менеджер опроверг подорожание билета с 22 рублей до 60 рублей, заявив, что «ни о 54 рублях, ни о 60 ни на одном из рабочих совещаний речи не шло и не идёт». Но сослался на то, что тариф на проезд не менялся три года, в то время как топливо продолжает дорожать. По его словам, в настоящее время «проводятся консультации со специалистами», с областной службой по тарифам. И заверил, что «никаких поспешных решений быть не может».

Отметим, что ранее в прессе и социальных сетях стали распространяться слухи о том, что введение новой маршрутной сети повлечёт резкий рост тарифов на проезд.

Илья Шульгин также подчеркнул, что в городе будет обновляться парк общественного транспорта, ставка будет сделана на экологически чистый транспорт — троллейбусы. На первом этапе планируется замена 15−20 старых троллейбусов на новый электрический транспорт. Что касается автобусов, то будут закупаться газомоторные машины, а также машины с высоким индексом экологического стандарта (Евро-5 и Евро-6).