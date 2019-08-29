Богатые Сабы, Татарстан, 29 августа, 2019, 10:37 — ИА Регнум. В рамках аукциона 3 сентября 2019 года ГКУ «Главинвестстрой РТ» выберет подрядчика, который построит первую очередь индустриального парка «Саба». Начальная цена лота — более 308 млн рублей. Средства выделит бюджет региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Официальный сайт районной администрации saby.tatarstan.ru Проект парка «Саба»

Полная начальная цена — 308 641 214,67 рубля. Работы, как указано в документации, должны быть завершены до 31 декабря 2019 года. Первый этап проекта включает прокладку инженерных коммуникаций и возведение основных построек, а также благоустройство и озеленение территории.

Площадь первой очереди индустриального парка планируется 51,04 га, а вторая очередь, которая отмечена как перспективное развитие, составит 60,14 га. Проект предполагает также строительство трёх производственных зданий вместимостью до 50 человек.

Напомним, начальная цена тендера на подготовку проектной документации составляла 15,7 млн рублей. Были задействованы средства федерального, республиканского бюджетов.

Для справки: Сабинским районом, в районном центре которого планируется индустриальный парк, свыше 18 лет руководит брат главы Татарии Раис Минниханов.