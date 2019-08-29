Сан-Матео, США, 29 августа, 2019, 10:41 — ИА Регнум. В сентябре подписчики онлайн-сервиса PS Plus получат две бесплатные игры: Darksiders 3 и Batman: Arkham Knight. Об этом 28 августа сообщалось в ролике на YouTube-канале Playstation.

Игра Darksiders 3

Помимо бесплатных игр подписчики сервиса получат новые эксклюзивные скидки на товары в магазине Playstation Store. Пользователи в комментариях под роликом уже называют сентябрьскую подборку игр одной из лучших в истории сервиса.

Напомним, PS Plus — это подписочный сервис для обладателей игровой консоли Playstation. С его помощью геймеры могут использовать онлайн-функции в любых проектах, а также общаться друг с другом при помощи специального голосового чата «тусовки».