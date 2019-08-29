Санкт-Петербург, 29 августа, 2019, 10:41 — ИА Регнум. С 1 января 2020 года полигон опасных химических отходов «Красный Бор» под Петербургом перейдет в ведение федеральной власти.

Gov.spb.ru Укрытие котлованов понтонами на полигоне «Красный Бор»

Напомним, 7 июня 2019 года на ПМЭФ врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал с главой Минприроды РФ Дмитрием Кобылкиным дорожную карту и соглашение о передаче полигона под контроль министерства.

Как сообщает издание «Фонтанка», передачу полигона на федеральный уровень с нового года подтвердил 29 августа глава городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Денис Беляев в ходе «нулевых чтений» бюджета Петербурга на 2020 год.

В связи с этим снижено базовое финансирование комитета по природопользованию, поскольку расходы на обеспечение безопасности «Красного Бора» с 2020 года будет нести федеральный бюджет.

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Как напоминает ИА REGNUM, «Красный Бор» — территория в Тосненском районе Ленинградской области, на которой расположены котлованы с отходами четырех классов опасности. В котлованах находятся отходы производства фенола, ацетона, каучука, пластмасс, лакокрасочной продукции, бытовой химии, химико-фармацевтической промышленности.

«Красный Бор» принимал опасные отходы от предприятий, расположенных не только на Северо-Западе России, но и в других регионах страны, а во времена СССР — также из Прибалтики. Полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн токсичных отходов.