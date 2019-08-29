Москва, 29 августа, 2019, 10:25 — ИА Регнум. В Москве принято более 5 тыс. заявлений на госрегистрацию прав и кадастровый учёт недвижимости по экстерриториальному принципу в июле 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 августа в пресс-службе управления Росреестра по Москве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Этот показатель в 1,6 раза больше, чем за июнь 2019 года. Тогда было принято более 3,2 тыс. заявлений. В число регионов-лидеров, где оформляют сделки москвичи, помимо Подмосковья, входят Тверская, Владимирская, Калужская области и Санкт-Петербург.

Услуги по оформлению недвижимости из других субъектов РФ в Москве оказывают во Дворце госуслуг «Мои документы» на ВДНХ. Всего с начала 2019 года управление Росреестра по столице приняло 36,6 таких обращений.