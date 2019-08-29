Томск, 29 августа, 2019, 10:25 — ИА Регнум. Жителей Томской области предупредили о непогоде. Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, ссылаясь на информацию Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30−31 августа местами по региону ожидаются дожди, грозы.

Алексей Саврасов. Гроза. 1856

Возможен град. Порывы ветра могут достигать 15−20 м/с.

Жителей Томской области просят проявлять осторожность.

Как уже сообщало ИА REGNUM, жителей региона также предупреждали о непогоде на 27−28 августа.