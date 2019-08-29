Санкт-Петербург, 29 августа, 2019, 10:22 — ИА Регнум. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области на две недели приостановит свою работу в связи с переездом на новое место. С Суворовского проспекта Северной столицы суд переезжает в специально построенное для него новое здание на улице Смольного, дом 6, недалеко от резиденции правительства Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Как сообщили в суде, арбитраж не будет работать в период со 2 по 15 сентября 2019 года (включительно).

«Судебные заседания в указанный период проводиться не будут. Прием документов, выдача дел на ознакомление, выдача документов на руки и прием граждан и представителей организаций руководством суда и уполномоченными лицами суда осуществляться не будут», — предупредили в Арбитражном суде.

Работа суда уже в новом здании возобновится в понедельник, 16 сентября. Суд принес всем сторонам судебных споров свои извинения за доставленные неудобства.

Как сообщало ИА REGNUM, новое здание для Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти обошлось государству в 5,3 млрд рублей, а сам переезд будет стоить 2 млн 900 тыс. рублей. Освободившиеся помещения на Суворовском проспекте займет Второй федеральный апелляционный суд.

По данным СМИ, из-за переезда будет перенесено порядка 12 тысяч слушаний, что повлечет значительные проблемы для делового сообщества.