Волжский, Волгоградская область, 29 августа, 2019, 10:10 — ИА Регнум. В городе Волжский Волгоградской области правоохранительные органы задержали семь человек, подозреваемых в незаконном производстве, переработке и сбыте нефтепродуктов. Сырьё для подпольного завода злоумышленники похитили с нефтепровода коммерческого предприятия в Жирновском районе. Своё дизельное топливо банда продавала на двух подконтрольных АЗС в Тракторозаводском районе Волгограда и Светлоярском районе. Об этом сообщили 29 августа в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В июне 2019 года волгоградские оперативники задержали группу преступников, которые занимались хищением нефтепродуктов. Трое участников уже отбывают наказание, ещё трое пока находятся под следствием. 22 августа 2019 года оперативники задержали тех, кому злоумышленники сбывали сырьё на переработку — подпольным нефтезаводом занимались семь человек. Они производили дизельное топливо в двух нежилых помещениях в Волжском, а деньги от продажи нефтепродуктов обналичивали через различные фирмы. Следователи считают, что объём произведённого и реализованного дизельного топлива с территории одной базы составил более 139 тонн на сумму около 3 млн 900 тысяч рублей, с другой — 70 тонн на сумму около 2 млн рублей.

Всего во время оперативных мероприятий правоохранители изъяли 315 тонн нефтяного сырья, 35 тонн дизельного топлива, 5 тонн бензина марки АИ-92, а также различное оборудование, технику, бухгалтерские документы. В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.