Новосибирск, 29 августа, 2019, 09:58 — ИА Регнум. В Новосибирской области намолочено 550 тысяч тонн зерна с площади 236 тысяч гектаров (17%). Всего новосибирским аграриям нужно убрать пшеницу, рожь, тритикале, овес, ячмень, горох, вику и чечевицу с 1,4 млн га, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Борис Кустодиев. Жатва. 1914

По словам министра сельского хозяйства области Евгения Лещенко, в текущем году уборка зерновых и зернобобовых культур области началась на две недели раньше, чем в 2018 году. Средняя урожайность на данный момент составляет 23,2 ц/га. Валовой сбор прогнозируется в объёме не менее 2,5 млн тонн зерна в весе после доработки. Профицит зерна составит более 800 тыс. тонн. Излишки будут экспортироваться в зарубежные страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новосибирские власти заявили, что приступают к комплексному развитию сельских территорий.