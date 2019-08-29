Уфа, 29 августа, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Врио главы Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в республике планируется появление четырёх особых экономических зон. Заявки в правительство России для оформления статуса уже сформированы. Об этом 28 августа 2019 года он написал на своей официальной странице в соцсетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Страница Радия Хабирова в соцсетях Материалы по ОЭЗ

Хабиров отметил, что особые экономические зоны будут в Ишимбайском и Стерлитамакском районах.

«По стране — всего 25 ОЭЗ. У нас не было ни одного. А ведь это перспектива новых рабочих мест, зарплат, налогов, социальных программ предприятий», — уточнил он.

Исходя из документации, размещённой к посту, в регионе будет четыре особые экономические зоны с семью якорными арендаторами. Они разместятся на территории 468,8 га, из которых 140,9 га свободны, ещё 114,2 га заняты инфраструктурой, а оставшиеся 213,7 га — арендаторами. Предполагается 23,8 млрд рублей инвестиций и создание 1206 рабочих мест.

Напомним, в феврале 2019 года три города Башкирии получили статус территорий опережающего социально-экономического развития и после этого в регионе стало пять ТОСЭР. В конце августа 2019 года Радий Хабиров отчитался перед Владимиром Путиным, доложив о социально-экономическим развитии региона.