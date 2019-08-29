Квебек, Канада, 29 августа, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Разработчики из Beenox анонсировали особое событие в гоночном симуляторе Crash Team Racing Nitro-Fueled, посвящённое серии игр Spyro the Dragon. Трейлер с демонстрацией новых особенностей геймплея появился на YouTube-канале проекта 28 августа.

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Обновление добавит в игру трёх «играбельных» гонщиков из вселенной Spyro the Dragon: Спайро, Гнасти Гнорка и Охотника. Также игроки смогут посоревноваться на новых трассах со своими уникальными элементами.

Напомним, Crash Team Racing Nitro-Fueled — это ремейк гоночного симулятора Crash Team Racing, выпущенного в 2019 году. Управляя героями серии игр про Креша Бандикута геймеры могут соревноваться в гонках на картах.