Калуга, 29 августа, 2019, 10:07 — ИА Регнум. Соглашение о рекультивации выведенных из эксплуатации региональных полигонов твёрдых коммунальных отходов подписало правительством Калужской области с ООО «ГазЭнергоСтрой — Экологические технологии». Мероприятия по реализации соглашения будут проходить в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» в течении шести лет, сообщили 29 августа корреспонденту ИА REGNUM в министерстве строительства и ЖКХ области.

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Рекультивация полигонов — это возрождение ценности земель для хозяйственного использования, а также улучшение условий природной среды и экологической обстановки. Работы начнутся после подготовки проектно-сметной документации и получения положительных заключений государственных экологической и строительной экспертиз.

Как считает министр строительства и ЖКХ региона Егор Вирков, областным правительством заключено важное и актуальное соглашение о восстановлении земель полигонов ТКО. Ведь эти территории являются объектами повышенной экологической опасности, а их рекультивация — процесс долгий и затратный. Впрочем, нанесённый природе ущерб необходимо компенсировать.