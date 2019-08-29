Юхнов, Калужская область, 29 августа, 2019, 10:04 — ИА Регнум. В Калужской области началось досрочное голосование по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления. Пункты для досрочного голосования организованы в Балабанове, Юхнове, Перемышле, Воротынске, Ульянове и Калуге. Об этом 29 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной избирательной комиссии.

Admoblkaluga.ru В помещении территориальной избирательной комиссии Юхновского района уже досрочно проголосовало пять избирателей.

Так, в помещении территориальной избирательной комиссии Юхновского района уже досрочно проголосовали пять избирателей. Среди них граждане, которые в Единый день голосования не смогут посетить избирательные участки, где они включены в список избирателей по месту жительства, по причине выезда на работу, учебу и лечение. Процедура досрочного голосования проведена в соответствии с законодательством при соблюдении условий прямого волеизъявления избирателей и тайны голосования. Досрочное голосование проводится с 28 августа по 7 сентября.

В единый день голосования 8 сентября 2019 года на территории Калужской области состоятся основные выборы депутатов городской думы Балабаново и думы села Перемышль, дополнительные выборы депутатов Юхновского районного собрания, депутатов Ульяновского районного собрания», депутатов собрания представителей посёлка Воротынск и выборы депутата городской думы Калуги по одномандатному избирательному округу №19.