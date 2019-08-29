Москва, 29 августа, 2019, 09:45 — ИА Регнум. Российская валюта 28 августа была буквально в шаге от пробоя психологически важного уровня в 67,00 за доллар. Спастись рублю удалось лишь благодаря Минфину России и очень позитивной динамике на нефтяном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Буквально с открытия вчерашних торгов, курс российской национальной валюты по отношению к доллару США начал стремительно снижаться, и уже через два часа вплотную приблизился к 67,00», — отметил эксперт.

Удачным размещением ОФЗ российский Минфин буквально оттащил рубль от края, после чего стремительно дорожающая нефть, на рекордном сокращении запасов в США, помогла российской валюте собраться и к закрытию торгов отыграть примерно половину дневных потерь.

«Стоит отметить, что такое давление на рубль, это результат пугающих перспектив осени, где помимо эскалации американо-китайского торгового конфликта, есть и замедление мировой экономики, и «жесткий» Brexit, да и про санкционную угрозу забывать, также не стоит.

Так что рубль и сегодня, 29 августа, и до конца недели, будет зависеть от рыночных настроений, которые пока говорят о нервной волатильности в диапазоне 66,30−67,00», — полагает Быков.

Читайте также: Рубль частично восстановил потери