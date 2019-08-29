Ярославль, 29 августа, 2019, 09:35 — ИА Регнум. В Ярославле не состоялся аукцион на выполнение работ по текущему содержанию автомобильных дорог во втором полугодии 2019 года. Информация об этом размещена на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Ямочный ремонт в Ярославле

Основная часть контракта — это текущий ямочный ремонт дорог. Начальная цена аукциона составляла 18,7 млн рублей. В первом полугодии эти работы выполняла компания «ЯПСК», работа которой не раз вызывала недовольство ярославцев и мэра города Владимира Волкова. Наиболее громким стал скандал с заменой тротуарной плитки на улице Советской. К недоумению горожан, подрядчик менял вполне хорошую плитку, в то время как ямы на многих дорогах так и не были отремонтированы.

На новый аукцион не было подано ни одной заявки, процедура будет проведена повторно.