Красноярск, 29 августа, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Отдых на турецком курорте закончился трагедией для семьи 16-летней жительницы сибирского города Красноярска Софьи Л. Девочка умерла в частной клинике в Турции. Родители подозревают, что гибель их дочери связана с незаконной пересадкой органов.

geralt Кровь

Семья Л. отправилась в Турцию на машине в начале июля 2019 года. На девятый день путешествия у девочки резко заболел живот. С острой болью и подозрением на инфекцию её доставили в частную клинику. По словам матери, в 19:00 у ребёнка началась первая остановка сердца.

«Во время первой остановки сердца ребенок лежал и говорил: «Мама, я умираю?». Где-то через 1,5 минуты она сказала, что ничего не слышит. Подошёл доктор и начал измерять у неё давление, а его уже нет» — рассказала ТВК мать Софьи Татьяна Л.

Девочка не дожила до своего 17-летия 1,5 месяца. По словам её отца, она погибла из-за «халатности турецких докторов». Подростка отправили из одной клиники в другую с подозрением на аппендицит, ей ставили капельницы и зачем-то накладывали горячую грелку на вздувшийся живот.

Софья умерла спустя девять часов мучений после второй остановки сердца. Отец девочки не исключил, что её тело пришло из Турции без некоторых внутренних органов.

«Это, наверное, убийство. Первый диагноз был острый аппендицит, но никто из врачей ничем не занимался — ребенка просто убили капельницами и анализами. А ради чего?» — рассказывает мужчина.

Он добавил, что семья сейчас читает «про такие же ситуации, и есть подозрение, что все это сделано для трансплантации органов».

Родители Софьи утверждают, что никаких медицинских справок и результатов анализов крови турецкие врачи им не выдали, показав только свидетельство о смерти. В котором было указано, что девочка скончалась от перитонита.

Никакой помощи не оказало и российское посольство в Анталье, рассказывают родные девочки. Родители погибшего ребёнка обратились в правоохранительные органы. По информации красноярского канала, следователи проводят проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Если выяснится, что в Турции у девочки действительно изъяли органы, родители будут добиваться справедливости через ЕСПЧ.

Добавим, страшную смерть юной красноярки сибиряки обсуждают в соцсетях.

«МИДу стоит провести серьёзную проверку по этому факту», — подчёркивает подписчик паблика «ТВК Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».

»Красивая девушка, такая молодая, ещё жить да жить, пусть земля будет тебе пухом!» — пишет ещё один пользователь.

Есть и те, кто не верит в произошедшее:

«Не верю, что работники частной клиники в наглую вырезали нужные им органы у девушки. Они же прекрасно понимали, что понесут за это уголовное наказание. Это просто нереально».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в Турции скончалась 12-летняя гражданка РФ, пострадавшая в результате несчастного случая в бассейне отеля в городе Бодрум.

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