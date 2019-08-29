Москва, 29 августа, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Нефть Brent подорожала на торгах 28 августа и отметила однонедельные максимумы на подходе к области $60,50 за баррель. Впрочем, котировкам не удалось подтвердить пробой психологической отметки, и к концу дня фьючерсы растеряли большую часть набранных очков. Более того, на утренней сессии 29 августа Brent уже тестирует область $59,50, развивая отскок от локальных максимумов, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Изначально цены ускорили подъем на фоне данных минэнерго США по запасам, которые сократились на 10 млн баррелей, до минимумов октября 2018 года и пятилетнего среднего значения для этого времени года. Однако позитивную картину смазали показатели добычи, которая увеличилась сразу на 200 тыс. баррелей в день, до нового рекордного максимума на уровне 12,5 млн баррелей в день», — пояснил.

Этот показатель напомнил участникам рынка о продолжающемся росте активности на сланцевых месторождениях США, что в условиях усиливающихся опасений относительно рецессии не может не волновать игроков. Также рост нефтяных цен сдерживает напряженность между США и Китаем, которая не дает покупателям полноценно вернуться в игру.

«В ближайшей перспективе не исключены новые попытки пробоя уровня $60, но устойчивого ралли по-прежнему ожидать не стоит — у инвесторов слишком много поводов для беспокойства, от инверсии кривой доходности до рекордных уровней добычи в Штатах», — считает Николаев.

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