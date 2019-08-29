Анкара, 29 августа, 2019, 12:11 — ИА Регнум. Турецкое новостное агентство Anadolu Ajansı, со ссылкой на информацию в арабском сегменте социальных сетей, заявило, что Башар Асад начал расследования против 29 богатейших бизнесменов Сирии по составам преступлений «отмывание средств» и «финансирование терроризма». Среди них находится и кузен самого Асада, богатейший человек в стране Рами Махлуф, владелец акций Suriye Telekom.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По имеющимся сведениям, РФ потребовала от Башара Асада выплаты 1 млрд долларов в качестве компенсации расходов в оборонной сфере. За финансовой помощью сирийский лидер обратился к семье Махлуф, которая ему отказала. Это стало причиной начала расследований против принадлежащих ей компаний.

Рами Махлуф, два его брата и отец помещены под арест, а акции Suriye Telekom выпущены в публичный оборот. Кузен Башара Асада в 2008 году был внесен в санкционные списки Казначейством США за коррупцию в стране, а в 2011 году — ЕС за финансовую поддержку режима.