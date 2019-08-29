Тегеран, 29 августа, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Официальный представитель Организации по атомной энергетике Ирана Али Акбар Салехи после посещения строящихся ядерных объектов в иранской провинции Альборз заявил, что Иран никогда не остановит свою мирную ядерную программу и всегда будет продолжать выполнять свои обязательства в этой сфере. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранский атом

По словам чиновника, новый строительный цех в Альборзе способен производить в день по 60 центрифуг нового поколения, необходимых для обогащения урана. Иран будет продолжать их производство, несмотря на протесты ряда государств.

Али Акбар Салехи развеял миф о том, что Иран прекратил свою ядерную программу после подписания СВПД, отметив, что Иран никогда не останавливался на пути достижения своих целей в области мирной атомной энергетики. Так, раннее Иран добывал по 10 тонн урана в год, в этом году добыча составит 30 тонн, а в будущем цифра может вырасти до 50.