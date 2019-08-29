Токио, 29 августа, 2019, 09:30 — ИА Регнум. 28 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Стороны пришли к однозначному выводу, что нельзя допустить дальнейшего усиления напряженности на Ближнем Востоке из-за противостояния Вашингтона и Тегерана по ядерной сделке.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», Зариф в ответ на намерение Абэ «не допустить эскалации» отметил, что «приветствует желание Японии сыграть конструктивную роль в стабилизации ситуации». Японский премьер-министр добавил, что при разрешении конфликта руководствоваться надо исключительно дипломатическими методами.

МИД Японии также сообщило, что в конце сентябре Абэ встретится с президентом Ирана Хасаном Роухани в кулуарах заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.