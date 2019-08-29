Исламабад, 29 августа, 2019, 11:56 — ИА Регнум. «Комитет рехбаров» (лидеров) оппозиционных партий Пакистана не поддержал инициативу исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам» о проведении в октябре «долгого марша» на Исламабад для «свержения правительства».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, оппозиционные лидеры не одобрили одностороннее заявление лидера «Джамийат Улема-е-Ислам» Фазлура Рехамана, призвавшего все оппозиционные партии к «решающему маршу» на столицу. Несмотря на разногласия в «Комитете рехбаров», было решено перенести окончательное обсуждение вопроса на новую Всепартийную конференцию, которая должна состояться в сентябре.

Ранее заседание Всепартийной конференции оппозиции назначалось на 29 августа, однако из-за болезни лидера оппозиции в парламенте Шехбаза Шарифа и «занятости» председателя «Народной партии Пакистана» Билавала Бхутто-Зардари, его решили перенести.