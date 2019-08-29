Иркутск, 29 августа, 2019, 08:02 — ИА Регнум. В результате мощнейшего наводнения, случившегося в Иркутской области летом 2019 года, принято решение о сносе шести школ, разрушенных паводком. Более четырёх тысяч школьников пришлось распределить по другим образовательным учреждениям. Такие данные сегодня, 29 августа, приводит региональное ГУ МЧС РФ по итогам проведённой оценки объема восстановительных работ в Приангарье.

Сергей Святославский. Наводнение. 1900-1903

Всего в ходе проверок был осмотрен 21 объект. На месте снесённых школ будут построены новые. Капитальный ремонт предстоит осуществить в 15 учебных заведениях области, причём в шести из них он будет завершён непосредственно к 1 сентября 2019 года, информируют спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Приангарье началось с 26 июня после проливных дождей. Вышедшие из берегов реки подтопили более 100 населённых пунктов. Всего на территории Иркутской области осуществляют образовательную деятельность 2037 организаций.