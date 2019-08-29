Нью-Дели, 29 августа, 2019, 11:37 — ИА Регнум. Средства массовой информации Индии сообщают, что согласно изменению в законодательстве КНР дженерики, произведенные в других странах, исключены из списка «поддельных лекарств» и с 1 декабря могут использоваться пациентами в небольших количествах. До этого момента дженерики из Индии, которые не были одобрены в Китае, были незаконными для использования.

Иван Шилов ИА REGNUM Фармацевтика

Данный закон разрешает использовать данные лекарственные препараты только в небольших количествах. В официальном заявлении правительства, однако, не был регламентирован процесс приобретения данных лекарств, так как они отсутствуют в местных магазинах.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», теперь незапатентованные лекарства из Индии смогут помочь китайским пациентам, страдающим от таких серьезных заболеваний, как рак.

Официальные представители министерства здравоохранения КНР пока не давали подробных комментариев по поводу введения поправок в законодательство.