Нижнеудинск, Иркутская область, 29 августа, 2019, 07:36 — ИА Регнум. В посёлке Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области, пострадавшем от мощнейшего наводнения, устанавливают первые дамбы для защиты населения от подтоплений. Как отмечается в официальном сообщении, опубликованном сегодня, 29 августа, на официальном сайте региона, в результате наводнения протекающая через посёлок река Уда проложила новое русло, разделив его на три части.

Правительство Иркутской области Строительство дамбы в Приангарье

«Один рукав реки и раньше протекал через Алыгджер, но его глубина была не выше колена. Теперь желающих перебраться на другую сторону перевозят на грузовике «Урал». Для проведения аварийно-восстановительных работ в Алыгджер доставлено 16 водоналивных дамб. Три их них специалисты начали устанавливать», — пояснили в иркутском правительстве. Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 года. После продолжительных дождей реки вышли из берегов и подтопили боле 100 населённых пунктов в восьми районах Приангарья. Больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск. Напор воды в реке Ия был такой силы, что с лёгкостью преодолел десятиметровую дамбу и буквально смыл несколько кварталов в Тулуне. Многие пострадавшие были свидетелями того, как по реке плыли целые усадьбы. Их ломало, как спички, под коммунальным мостом.