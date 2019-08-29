Москва, 29 августа, 2019, 07:07 — ИА Регнум. Торги по рублю на Мосбирже 28 августа открылись снижением на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках капитала из-за сохраняющегося противостояния между США и Китаем. Интерес к рисковым активам отсутствует. Участники рынка игнорируют повышение цен на нефть второй день подряд, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Торги по рублевым парам закрылись разнонаправленно. Пара доллар/рубль повысилась на 0,54%, до 66,80 руб., евро/рубль — на 0,32, до 73,92 руб. Пара фунт/рубль снизилась на 0,26%, до 81,53 руб.

Рубль укрепился к британскою фунту, который свалился на решении премьера-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента. Королева Британии одобрила его просьбу. Согласно опубликованному официальному постановлению, парламентарии должны будут приостановить свою деятельность не ранее 9 сентября и вернуться к работе не позднее понедельника 14 октября.

Пара доллар/рубль повышалась до 66,98 руб., евро/рубль — до 74,27 руб. Рубль после обновления минимумов частично восстановил потери к иностранным валютам на росте цен на нефть марки Brent до $60,96. Данные минэнерго США показали существенное снижение запасов нефти (-10,03 млн баррелей).

Сегодня, 29 октября, цена нефть торгуется в минусе. На рынке по ней наблюдается коррекция после вчерашнего роста. На рубле это не должно отразиться, так как он игнорирует её рост два дня.

Налоговый период завешен. У рубля осталась поддержка только аукционов Минфина. 28 августа на аукционах ведомство разместило ОФЗ на сумму 20 млрд рублей. Спрос на бумаги превысил предложение в 7,5 раз и составил 151,74 млрд рублей.

Рубль останется под давлением, пока не прояснится ситуация с Китаем и США. Пара доллар/рубль сохранит движение около 66,50 руб.

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