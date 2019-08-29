Вашингтон, 29 августа, 2019, 05:24 — ИА Регнум. В лидерстве США, а не Китая в Индо-Тихоокеанском регионе заинтересовано большинство находящихся там стран, сообщил журналистам американский министр обороны Марк Эспер.

U.S. Army Американские солдаты

По словам главы Пентагона, Пекин своей политикой подрывает стабильность Индо-Тихоокеанского региона, и большинство его соседей этим недовольны. Американец подчеркнул, что эти страны «не разделяют ценностей» китайской Компартии.

Эспер заявил, что, по его данным, полученным из общения с главами этих стран, они выступают за «сохранение лидерства Соединённых Штатов в регионе». Американское лидерство якобы нужно им для гарантий «свобод».

Глава Пентагона пообещал продолжать поддерживать эти страны, предпринимая «соответствующие действия в регионе».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 августа помощник американского президента по нацбезопаности Джон Болтон обвинил Пекин в хищении технологий производства самолётов F-35.

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