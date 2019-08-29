Москва, 29 августа, 2019, 05:02 — ИА Регнум. Дополнительное ограничение скорости для тех водителей, которые везут детей, предложил ввести глава ГИБДД Михаил Черников, пишет «Российская газета».

Ребёнок в автомобиле

"Люди должны понимать: если ребёнка посадил в машину, то реально должен ехать медленнее», — сказал Черников.

Напомним, в апреле 2019 г. глава ГИБДД предложил снизить предельно допустимую скорость движения автомобиля, в котором едет ребёнок, на 20 км/ч.