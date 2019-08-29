Гавана, 29 августа, 2019, 04:57 — ИА Регнум. Глава МИД Кубы Бруно Родригес призвал канадскую коллегу Христю Фриланд помочь снять с Венесуэлы санкции США. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Twitter.

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«Я считаю, что ужесточение санкций США против Венесуэлы вредит венесуэльскому народу и противоречит международному праву, а также срывает процесс диалога (между властью и оппозицией в Венесуэле — прим. ИА REGNUM ). Я предложил Канаде помочь со снятием санкций», — заявил он.

Агентство Reuters отмечает, что просьбу о помощи Родригес передал главе МИД Канады при личной встрече.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия продолжил поддерживать Венесуэлу в ее противодействии внешнему давлению и шантажу. Он подтвердил, что Россия будет и в дальнейшем привержена принципам соблюдения международного права и готова отстаивать право народов на выбор собственного пути развития.