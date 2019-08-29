Владивосток, 29 августа, 2019, 04:46 — ИА Регнум. На расчистке улиц Владивостока от мусора, поваленных деревьев и селевого грунта в круглосуточном режиме работают коммунальные городские службы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

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Список затопленных улиц Владивостока обширный — дороги завалены всем, что сметала вода на своём пути.

По информации коммунальщиков и дорожников, уже вывезено более 100 тонн различного мусора. Работают самосвалы, погрузчики круглосуточно.

Как сообщало ИА REGNUM, стихия, бушующая во Владивостоке несколько дней, нанесла значительный ущерб системе городского хозяйства и жителям города. Пострадал частный сектор, автомобили, затоплены дома и дороги. В городе ввели режим ЧС и объявили о новых ливнях. Автотрассы перекрыты, приостановлено движение поездов, электричек, есть сбои и в движении общественного транспорта.