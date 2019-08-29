Мексика, 29 августа, 2019, 04:01 — ИА Регнум. Число погибших в результате пожара в баре «Кабалло Бланко» в городе Коацакоалькос (штат Веракрус, Мексика) возросло до 28, пишет El Financiero.

Пламя

По данным мексиканских властей, ещё девять человек находятся в больнице, причём некоторые — в тяжёлом состоянии. Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал наказать виновных.

Предположительно, атаку на бар осуществили члены наркокартеля «Новое поколение Халиско».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, атака на «Кабалло Бланко» произошла 28 августа. Заведение подожгли неизвестные, когда в нём было полно посетителей.