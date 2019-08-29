Ашхабад, 29 августа, 2019, 03:53 — ИА Регнум. По итогам двухдневного государственного визита президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова в Сингапур представители туркменского и сингапурского правительств подписали три межгосударственных договора, передает «Туркменистан сегодня».

Kremlin.ru Гурбангулы Бердымухамедов

В список документов, одобренных туркменскими и сингапурскими правительственными чиновниками вошли:

Соглашение о взаимном снятии визовых требований для дипломатов, служащих и владельцев официальных паспортов

Соглашение о ликвидации двойного налогообложения с налога на прибыль и о предотвращении неуплаты налогов

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в правовой сфере между министерством юстиции Туркмении и министерством внутренних дел Сингапура

Отметим также, что ранее по итогам туркменско-сингапурского бизнес-форума подписаны Соглашение о сотрудничестве между Туркменским банком внешнеэкономической деятельности и Ассоциацией банков Сингапура, Соглашение о сотрудничестве между Туркменским банком внешнеэкономической деятельности и Банком развития Сингапура, а также ряд других договоров и меморандумов.

Читайте также: Туркмения пытается заинтересовать Сингапур своим транзитным потенциалом