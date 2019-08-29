Бразилиа, 29 августа, 2019, 03:26 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару удалил свой комментарий, оскорбивший жену французского лидера Эммануэля Макрона, к коллажу в Facebook.

Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil Жаир Болсонару

В настоящее время комментарий Болсонару под картинкой больше не отображается. Ранее французский президент, обнаружив комментарий бразильского лидера, заявил, что его высказывание является «крайне неуважительным» к его супруге.

Как сообщало ИА REGNUM, также Макрон и Болсонару вступили в полемику, в ходе которой бразильский президент обвинил французского лидера в «неоколониальной ментальности». 27 августа президент Бразилии Жаир Болсонару потребовал от Макрона извинений и отказался принимать по этой причине помощь стран «Большой семерки» для борьбы с пожарами в Амазонии.