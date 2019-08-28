Вашингтон, 29 августа, 2019, 01:40 — ИА Регнум. Соединенные Штаты не будут остро реагировать на дальнейшие пуски ракет меньшей дальности с территории Северной Кореи, заявил глава Пентагона Марк Эспер на брифинге.

Stefan Krasowski Северокорейская ракетная установка

«Конечно, мы обеспокоены их испытаниями ракет меньшей дальности… Мы хотим применять взвешенный подход и не закрывать двери для дипломатии», — заявил он.

Эспер выразил надежду, что США смогут добиться окончательной денуклеаризации Корейского полуострова. Он подчеркнул, что лучшее решение этого вопроса может быть достигнуто лишь политическим и дипломатическим путем. Также Эспер отметил, что Соединенные Штаты пока не планируют возобновлять совместные учения с Южной Кореей.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа президент США Дональд Трамп назвал совместные с Южной Кореей военные учения «пустой тратой денег». Он отметил, что выступал против учений, однако их всё же пришлось провести в измененном формате.