Вашингтон, 29 августа, 2019, 01:35 — ИА Регнум. О выводе американского контингента из Афганистана в ближайшее время речь не идёт, сообщил журналистам председатель Комитета начальников штабов армии США Джозеф Данфорд.

Александр Горбаруков ИА REGNUM В Афганистане

На совместной с главой Пентагона Марком Эспером пресс-конференции Данфорд заявил:

«Я не говорю о выводе, я говорю о запуске диалога, который принёс бы мир и стабильность афганцам».

По словам Эспера, переговоры между Вашингтоном и афганской стороной продолжаются. Пока речь не идёт даже о достижении соглашения. Поэтому и о конкретных сроках вывода американских войск из Афганистана говорить преждевременно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 августа американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США стремятся побыстрее вывести войска из Афганистана.