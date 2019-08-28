Каракас, 29 августа, 2019, 01:17 — ИА Регнум. Использовать так называемый Амазонский пакт для решения вопроса с лесными пожарами в странах Амазонии призвал латиноамериканские страны министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в Twitter.

U.S. Department of Agriculture Лесной пожар

По словам Арреасы, Венесуэла от имени государств — участниц Боливарианского альянса для народов Америки предлагает пострадавшим от пожара странам помощь. Вопросы эти позволит эффективно решить Амазонский пакт, или Договор о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки.

Напомним, в альянс входят, помимо Венесуэлы, Боливия, Куба, Никарагуа, Доминика, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада и Сент-Китс и Невис. Эквадор покинул объединение в 2018 году.

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