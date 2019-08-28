Вашингтон, 29 августа, 2019, 01:03 — ИА Регнум. «Дестабилизирующую деятельность Ирана» на Ближнем Востоке обсуждали американский госсекретарь Майк Помпео с замминистра обороны Саудовской Аравии Халидом бен Сальманом, сообщает Госдеп.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Уточняется, что встреча состоялась в американской столице 28 августа. Оба чиновника сошлись во мнении, что для свободы судоходства нужно укреплять безопасность. В этой связи был в негативном свете упомянут Тегеран.

Другой обсуждаемой темой стала ситуация в Йемене. Помпео заявил, что между правительством страны и Южным переходным советом нужно наладить диалог. Вашингтон выразил благодарность Эр-Рияду за его вклад в «урегулирование».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф сказал, что условием безопасности на Ближнем Востоке является прекращение развязанной Вашингтоном экономической войны против Тегерана.