Уфа, 29 августа, 2019, 00:52 — ИА Регнум. Легковой автомобиль опрокинулся после съезда в кювет в Башкирии, сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

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Сообщается, что авария произошла в районе поселка Нижнетроицкий. Автомобиль Nexia съехал в кювет, где затем опрокинулся. В результате ДТП погибли двое детей. Их родители, находившиеся в салоне автомобиля, получили травмы и были госпитализированы. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа легковой автомобиль врезался в дорожный разделитель на кольцевой автодороге в Петербурге и перевернулся. Водителя автомобиля выбросило из транспортного средства. Он скончался на месте аварии от полученных травм.