Москва, 29 августа, 2019, 00:39 — ИА Регнум. «В самое ближайшее время» остающийся российский взнос за 2017 и 2018 гг. будет выплачен в Совет Европы, сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Российский дипломат подтвердила, что Москва полностью выплатила взнос в бюджет Парламентской ассамблеи Совета Европы. Однако Россия ещё намерена выплатить взносы за 2017 и 2018 гг.

«27 августа 2019 г. выпущено распоряжение правительства РФ, в соответствии с которым в самое ближайшее время в Страсбург будет переведён остающийся российский взнос за 2017 и 2018 гг.», — сказала Захарова.

Напомним, Россия фактически не участвовала в работе ПАСЕ в 2017 и 2018 гг., поскольку была сильно ограничена в правах «из-за Крыма». За этот год Москва внесла взнос в размере €33 млн. Однако СЕ потребовал выплат за предыдущие два года в размере €55 млн.

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