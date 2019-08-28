Бейрут, 29 августа, 2019, 00:27 — ИА Регнум. Три израильских беспилотника пытались перелететь через границу Ливана, но не смогли, сообщило Al-Watania.

U.S. Air Force Беспилотник

По данным командования ливанских вооружённых сил, инцидент произошёл 28 августа. Со стороны Ливана по дронам был открыт огонь, после чего они повернули обратно.

Один БПЛА пытался проникнуть на территорию Ливана в районе пограничного Эдейса, ещё два — у города Кафр-Кила.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 августа в российском МИД заявили, что Бейрут попросил Москву помочь избежать эскалации конфликта, провоцируемого Израилем.