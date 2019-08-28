Донецк, 28 августа, 2019, 23:46 — ИА Регнум. Украинские военные вечером 28 августа подвергли обстрелу населённый пункт Григоровка в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики, в результате чего получил ранения военнослужащий, сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Mil.gov.ua ВСУ ведёт обстрел

Как уточняется, огонь вёлся по находившимся в этом районе позициям подразделений ДНР из автоматических гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

Получивший ранения в результате обстрела военнослужащий Народной милиции ДНР был доставлен в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сегодня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что вооружённые формирования Украины за последние сутки шесть раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории республики 28 единиц боеприпасов.