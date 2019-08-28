Анкара, 28 августа, 2019, 23:46 — ИА Регнум. Турции необходимы новые истребители, и если США не поставят ей самолеты F-35, то Анкара будет искать альтернативу, заявил 28 августа турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

U.S. Air Force Истребитель F-35

Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Глава МИД Турции подчеркнул, что страна уже заплатила американцам $1,4 млрд в счёт будущих поставок истребителей пятого поколения.

«Очевидно, нам нужны новые истребители, и мы будем искать альтернативы, даже если нам этого не хочется», — заявил Чавушоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут рассматривать вопрос возврата Турции в программу истребителей F-35 только после того, как Анкара полностью избавится от российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, не ограничиваясь простым отказом от их эксплуатации.