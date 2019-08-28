Москва, 28 августа, 2019, 23:28 — ИА Регнум. В нейрохирургическом центре Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко специалисты выполнили сложнейшую операцию на позвоночнике, которую ранее в России никогда не делали. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

U.S. Navy В операционной

Речь идёт об эндоскопической трансфораминальной реконструктивной операции на поясничном отделе позвоночника. Такая операция в России проводилась впервые.

При выполнении операции была использована система эндоскопической хирургии позвоночника и система задней чрескожной стабилизации, сказано в сообщении военного ведомства.

Операция проводилась для удаления грыжи позвоночного диска. С помощью новой методики удалось существенно снизить повреждение мышечных тканей и корешков спинного мозга. Это сокращает реабилитационно-восстановительный период и снижает риск развития инфекционных осложнений.

Пациент, которому была проведена данная операция, был выписан на третьи сутки.