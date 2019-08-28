Бразилиа, 28 августа, 2019, 23:06 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару готов принять помощь извне для борьбы с пожарами в Амазонии на том условии, что его правительство сможет самостоятельно распорядиться полученными ресурсами, сообщил пресс-секретарь главы государства во вторник, 27 августа. Таким образом он «понизил тон» в нелицеприятной дискуссии с французским лидером Эммануэлем Макроном, который в ходе саммита G7 в Биаррице (на юге Франции) анонсировал выделение 18 миллионов евро на спасение бассейна Амазонки. Об этом пишет испанское издание El Pais.

Agenciabrasil.ebc.com.br Жаир Болсонару

Ранее, в понедельник, глава администрации Болсонару Оникс Лорензони заявил об отказе Бразилии принять помощь, предложенную «большой семеркой». А утром во вторник Болсонару объявил, что согласится взять выделенные средства только при условии, что Макрон попросит прощения за нанесенные «личные оскорбления» и «покушения на бразильский суверенитет».

Позднее пресс-секретарь президента Отавио Рего Баррос сказал: «Правительство Бразилии <…> готово к получению финансовой поддержки от организаций, и в том числе от стран». Новое условие заключается в том, что помощь не должна «ущемлять» суверенитет страны, то есть ответственность за ее применение необходимо возложить на Бразилию.

Незадолго до того, как было объявлено об этой смене позиции, ультраправый бразильский лидер встречался с главами девяти государств амазонского региона (большинство из них придерживаются правых взглядов, а двое представляют собственные партии). Они выразили свое беспокойство поведением Болсонару, которое ставит под угрозу получение средств, жизненно необходимых для сохранения главной тропической сельвы на планете.

Один из лидеров также напомнил о важности Фонда Амазонии, финансируемого Норвегией и Германией. Сейчас он парализован из-за задуманных бразильским правительством реформ в управлении.