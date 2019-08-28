Екатеринбург, 28 августа, 2019, 23:11 — ИА Регнум. Глава свердловского минздрава Андрей Цветков был наказан за массовый исход хирургов из нижнетагильских больниц. Об этом сообщает Ura.ru.

Александр Комаров ИА REGNUM Дом правительства свердловской области

По информации источника, министру объявили выговор.

Впрочем, в пресс-службе министерства не смогли подтвердить или опровергнуть данные сведения.

Напомним, в Нижнем Тагиле уволились хирурги из Демидовской больницы и ЦГБ №1. Часть врачей вернулись после диалога с областными властями.