Ростов-на-Дону, 28 августа, 2019, 22:39 — ИА Регнум. В Ростовской области силовики задержали двух мужчин по подозрению в использовании рабского труда. Уголовное дело возбуждено в отношении жителей Батайска, которые, по предварительным данным, удерживали и безвозмездно использовали труд 14 человек — лиц без определённого места жительства. Об этом информируете региональное управление СКР 28 августа.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Людей, оставшихся без средств к существованию, они привлекали возможностью заработать. Но на деле пострадавшие оказывались в заточении. Жили бомжи в непригодных для проживания условиях, не было обеспечено нормальное питание, при этом хозяева угрожали им применением силы и изъятием документов.

«Фактически пребывая в состоянии рабства, люди ежедневно вынуждены были выполнять бесплатно тяжелые работы на сельскохозяйственных полях и иных объектах, а причитавшиеся им денежные выплаты присваивались злоумышленниками», — уточнили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.